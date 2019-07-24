Футбол
«Шинник» сыграл вничью с «Армавиром»Ярославский регион. Северный край вчера в 15:24
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Два удаления, незабитый пенальти: «Шинник» и «Армавир» не выявили победителя
Спорт-Экспрессвчера в 13:33
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Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили.
Обновлено вчера в 21:08
Футбол
«Химки» стали единоличным лидером ФНЛ
Обновлено вчера в 14:11
Политика
В Малайзии обвинили США и Украину в попытках забрать черные ящики MH17
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Посол Филиппин в США: Российская военная техника несовместима с нашими войсками
Филиппины заинтересованы в покупке новых вертолетов из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Чеченские власти прокомментировали выстрел Кадырова в боевика
Информацию про выстрел главы Чечни Рамзана Кадырова в доставленного в резиденцию вероятного боевика Имрана Дасаева прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.
Обновлено вчера в 11:38
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В Совфеде ответили на идею Киева расширить антироссийские санкции
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в интервью RT прокомментировала предложение украинского правительства расширить санкции против России за строительство газопровода в Крым.
Обновлено вчера в 21:41
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Обновлено вчера в 01:25
Общество
Трудовые льготы для женщин на селе сохранят
Чиновники выступают и за сохранение 30% набавки за разделенный на части трудовой день.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
В Приамурье собрали данные о 65 тысячах участников Великой Отечественной
Военный комиссариат Амурской области в рамках проекта "Дорога памяти" собрал информацию о 65 тысячах участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.
Обновлено вчера в 01:45
Шоу-бизнес
55-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в провокационном купальнике
Большинство поклонников не смогли обойти вниманием стройную и подтянутую фигуру 55-летней бизнесвумен.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Путин и экс-президент Киргизии Атамбаев встретились в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Воспитательница детсада лупила детей тряпкой по лицу в Краснодаре
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек
Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына
Обновлено 23 июля в 01:51
Политика
Джонсона назначили премьер-министром Великобритании
Бориса Джонсона назначили новым британским премьер-министром. Уже в среду, 24 июля, политик вступит в должность.
Обновлено 23 июля в 07:41