Футбол

«Шинник» сыграл вничью с «Армавиром»Ярославский регион. Северный край вчера в 15:24

«Шинник» сыграл вничью с «Армавиром» в матче четвертого тура Первенства ФНЛ.
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«Шинник» и «Армавир» сыграли вничью, заканчивая матч 10 на 10

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Шинник
Российский футбольный клуб
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