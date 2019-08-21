Футбол
«Шинник» обыграл «Текстильщик» в Кубке РоссииСпорт76 13:27
Кубок России, 1/32 Финала, сегодня
Стадион «Шинник»
Эльдар Низамутдинов
|33′
Футболисты "Шинника" обыграли "Текстильщик" в 1/32 Кубка России. Единственный мяч на 33-й минуте забил Эльдар Низамутдинов.
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