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Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

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