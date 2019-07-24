Футбол

«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛРИА Новости 14:11

Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Шинник
Российский футбольный клуб
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