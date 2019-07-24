Футбол
«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛРИА Новости 14:11
Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено в 14:09
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено в 13:44
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Политика
Украинский суд продлил арест Вышинскому
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал
Обновлено в 17:11
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено в 12:28
Общество
В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары
В Южной Корее начали массово бойкотировать товары из Японии на фоне дипломатического конфликта по поводу выплаты компенсаций, которых Сеул требует от Токио за годы колонизации Корейского полуострова.
Обновлено в 11:39
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
Транспорт
На новом участке Фрунзенского радиуса пройдет первый пробный поезд
Первый пробный состав сегодня пройдет по тоннелям Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 02:27
Футбол
РФС получил разрешение на использование VAR
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Наука
Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность
Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Футбол
Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»
Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Политика
В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Полиция Киева задержала у здания Рады дезертира с гранатой
Сотрудники полиции Киева в правительственном квартале города задержали разыскиваемого за дезертирство мужчину, у которого при досмотре была изъята ручная гранта.
Обновлено в 15:21
Политика
Американский сенатор обратился в ФБР из-за приложения FaceApp
Лидер Меньшинства в американском Сенате Чак Шумер обратился в ФБР с просьбой провести расследование касательно «состаривающего» приложения FaceApp, разработчиком которого является российская компания Wireless Lab.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам.
Обновлено вчера в 23:35
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено в 17:04
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Алана Мамаева намекнула на «свиданку» с мужем в колонии
Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья.
Обновлено в 10:59
Политика
США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 18:58