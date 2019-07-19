Футбол
«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛРИА Новости 14:11
Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
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Иран заявил о захвате британского танкера
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Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
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Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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В Твери пройдет встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
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Бой Курбанова с Соро за титул WBA отменен
Поединок между российским боксером Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро за звание чемпиона мира по версии WBA не состоится.
Обновлено в 16:19
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа
Обновлено в 16:23
Футбол
«Спартак» готовится к «Ростову»
«Спартак» ожидают два гостевых матча подряд. Сначала игра в Ростове, а затем – против «Тамбова».
Обновлено вчера в 06:22
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Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
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У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой
Правоохранительные органы задержали у здания Верховной Рады жителя Полтавы с гранатой.
Обновлено в 15:33
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Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.
Обновлено в 15:18
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53
Наука
Построена «энергетическая карта» Красноярского края
Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
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В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
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