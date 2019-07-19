Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Политика Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

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Происшествия У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой Правоохранительные органы задержали у здания Верховной Рады жителя Полтавы с гранатой.

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Происшествия В Башкирии три ребенка пострадали при хлопке на катере Трое детей госпитализированы после ЧП при запуске двигателя на катере в водохранилище в Башкирии, угрозы их жизни нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.