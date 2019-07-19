Футбол
«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛРИА Новости 14:11
Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в пятницу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
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Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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