Футбол
«Шинник» и «Тюмень» сыграли вничью в матче Кубка ФНЛСоветский спорт вчера в 13:11
В матче первого тура группового этапа Кубка ФНЛ Шинник сыграл вничью с Тюменью 0:0.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе
Обновлено вчера в 15:55
Спорт
Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира
Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 16:02
Гаджеты
Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Пожар в трамвае произошел на юге Москвы
Обновлено в 00:46
Происшествия
Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17
В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН
Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы
Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
В Таиланде открылся первый магазин без персонала
Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.
Обновлено в 01:22
Политика
На Украине пожаловались на отток летчиков-испытателей в Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в частности летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации.
Обновлено в 00:13
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено вчера в 14:15
Авто
Lada Granta получила новую модификацию
АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня
Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного Ba1 до инвестиционного Baa3.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Задержан подозреваемый в стрельбе в Ростове-на-Дону
Мужчина, подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ворошиловском районе в Ростове-на-Дону задержан полицией.
Обновлено в 02:23
Космос
Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет
Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
В Испании столкнулись два поезда
В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено вчера в 14:39
Технологии
Стало известно, где появится первый в России частный космодром
Первый в России частный космодром может появиться под Казанью или Нижним Новгородом, сообщает источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 00:09
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено вчера в 04:40
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено вчера в 10:34
Общество
«Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок
Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
Обновлено вчера в 01:27
Музыка
Анна Нетребко подписала контракт с Большим театром
Народная артистка РФ Анна Нетребко подписала контракт с Большом театром России на участие в одной из постановок.
Обновлено в 02:03
Общество
Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете
Выяснилось, что многих людей раздражают пассажиры, сидящие в самом хвосте самолета, но при этом первыми пытающиеся пробраться к выходу.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено вчера в 18:25