Футбол

«Шинник» добился победы над «Лучом», «СКА-Хабаровск» обыграл «Зенит-2»Спорт-Экспресс 05:14

СКА-Хабаровск — Зенит-2
3 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Константин Базелюк
21′
Константин Базелюк
42′
56′
Артем Юсупов
Кирилл Суслов
76′
В другом матче дня "СКА-Хабаровск" на своем поле обыграл "Зенит-2" (3:1). Дубль в составе хозяев оформил нападающий Константин Базелюк, еще один гол на счету защитника Кирилла Суслов. У питерцев отличился форвард Артем Юсупов.
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