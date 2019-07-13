Футбол

«Шинник», «Торпедо» и «Химки» продолжают побеждатьЕвро-футбол.ру 12:05

Химки — Авангард (Курск)
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Илья Кухарчук
10′
Владимир Дядюн
64′
75′
Сергей Бреев
Владимир Дядюн
89′
Прозвучали финальные свистки в четырёх матчах второго тура ФНЛ.
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