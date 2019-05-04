Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»LiveSport.ru 08:54

Урал — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
57′
57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
59′
64′
Аяз Гулиев
66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
76′
82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
85′
89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде одолел «Урал» — 1:0. Первый опасный момент на 28-й минуте создали «красно-белые», когда после удара Айртона из-за пределов штрафной площади мяч угодил в перекладину. «Шмели» могли забить на последней минуте первого тайма.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фернандо: «Лига Европы нужна „Спартаку“. Постараемся сделать все, чтобы туда попасть»

Sport24.ru09:57

Гол Фернандо принес победу «Спартаку» в гостевом матче против «Урала»

Советский спорт08:55

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

LiveSport.ru08:54

«Спартак» в концовке матча вырвал победу у «Урала»

Матч ТВ08:54

Эффектный гол Фернандо — в видеообзоре матча «Урал» — «Спартак»

Чемпионат09:39

Фернанду решает: «Спартак» с трудом победил в Екатеринбурге

Спорт-Экспресс09:20

В «Спартаке» было 25 бразильцев (вместе с королем Фернандо!). Вспомнишь всех?

Sports.ru09:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено в 11:56
Футбол

ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».
Обновлено в 14:11
Хоккей

Воробьева расстроило качество игры сборной России

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Ницца» отобрала очки у «ПСЖ» в матче чемпионата Франции

Футболисты "Ниццы" сыграли на выезде вничью с "Пари Сен-Жермен" в матче 35-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 13:10
Космос

Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик

Обновлено вчера в 17:16
Политика

В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Садальский пожаловался на безденежье

Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.
Обновлено в 12:29
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Энергетика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Футбол

Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии

Юношеская сборная России стартовала на Евро-2019.
Обновлено в 10:52
Наука

Ученые: Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами

Обновлено 01 мая в 09:19
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Гаджеты

Samsung намерен выпустить идеальный безрамочный смартфон

Обновлено в 08:31
Политика

На Украине создали группу для расследования деятельности Порошенко

Группа специалистов приступила к расследованию возможных преступлений действующего президента Украины Петра Порошенко на Украине и за рубежом, рассказал заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Авто

Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль

Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Футбол

«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России

Обновлено в 13:57
Футбол

«Эспаньол» устроил разгром «Атлетико»

Обновлено в 12:09
Авто

Обновлены Renault Master и Renault Trafic

Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
Обновлено в 09:48
Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление на полицейских, сбивших его с ног во время демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 14:00
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Политика

Главный редактор «Невских новостей» бросил вызов травокуру Резнику

Главный редактор издания «Невские новости» Тимофей Шабаршин обратился к депутату Заксобрания Петербурга Максиму Резнику с призывом сдать тест на наркотики.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли

Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
Обновлено в 11:16
Общество

Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах

В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное