Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»LiveSport.ru 08:54

В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде одолел «Урал» — 1:0. Первый опасный момент на 28-й минуте создали «красно-белые», когда после удара Айртона из-за пределов штрафной площади мяч угодил в перекладину. «Шмели» могли забить на последней минуте первого тайма.

Футбол ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».

Хоккей Воробьева расстроило качество игры сборной России Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.

Политика В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Шоу-бизнес Садальский пожаловался на безденежье Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.

Энергетика Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Шоу-бизнес Собчак путешествует по Италии с Богомоловым Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.

Политика На Украине создали группу для расследования деятельности Порошенко Группа специалистов приступила к расследованию возможных преступлений действующего президента Украины Петра Порошенко на Украине и за рубежом, рассказал заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.

Единоборства Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6 Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Авто Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.

Авто Обновлены Renault Master и Renault Trafic Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление на полицейских, сбивших его с ног во время демонстрации Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.

Политика Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Главный редактор «Невских новостей» бросил вызов травокуру Резнику Главный редактор издания «Невские новости» Тимофей Шабаршин обратился к депутату Заксобрания Петербурга Максиму Резнику с призывом сдать тест на наркотики.