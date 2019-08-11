Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш

Происшествия В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.

Политика На Украине обыскали танкер из-за посещения Крыма Украинские силовики провели обыск на танкере «Мария», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.

Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Религия Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Космос В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М» Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим MEV-1 с космодрома Байконур состоится 30 сентября.

Армия и оружие Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник» Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.

Футбол «Витесс» Слуцкого победил 2:0 «Виллем» в чемпионате Голландии Клуб из Арнема до конца поединка сохранил преимущество 2:0 в счете. В первых двух турах нового сезона "Витесс" набрал 4 очка.

Происшествия Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31 Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Энергетика В Белгородской области построят завод по производству сжиженного газа Высокотехнологичный завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Белгородской области.

Общество В Приморье из-за тайфуна «Лекима» объявили штормовое предупреждение В Китае «Лекиму» назвали самым мощным тайфуном с 2014 года, на востоке страны объявлен наивысший уровень опасности, там эвакуировали более 1 млн человек.

Общество 20 тысяч человек пришли на согласованный митинг оппозиции в Москве По последним данным, количество участников мероприятия достигло максимального показателя в 20 тысяч человек, хотя заявленное количество составляет почти 100 тысяч человек.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Политика Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Футбол «Вердер» арендовал у «Боруссии» Топрака Защитник дортмундской «Боруссии» Эмер Топрак перебрался до конца нынешнего сезона на правах аренды в «Вердер», сообщают официальные сайты обоих клубов.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.