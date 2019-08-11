Единоборства

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с КармушРИА Новости 00:54

Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
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