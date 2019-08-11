Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.

Происшествия Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима На видеозаписи с места ЧП видны разбитые автомобили и разбросанные осколки.

Религия Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

Происшествия В Норвегии произошла стрельба в мечети Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.

Происшествия Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Шоу-бизнес Певица Наргиз Закирова решила уйти в монастырь Певица Наргиз Закирова после болезненного творческого разрыва с продюсером Максимом Фадеевым сообщила о желании уйти в монастырь.

Общество Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Общество Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.

Транспорт Участок красной ветки метро Москвы закроют на неделю Участок Сокольнической линии московского метро закроют 18-24 августа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу подземки.

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Происшествия В Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тысяч жителей Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшими от паводка в регионе к настоящему времени признаны 45 тыс. человек.

Армия и оружие КНДР заявила об испытаниях «нового оружия» 10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Экономика ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.