Футбол
Шевченко рассчитывает в будущем стать главным тренером «Милана»Матч ТВ вчера в 23:59
Возможно, когда-нибудь настанет моя очередь тренировать эту команду, — приводит слова Шевченко DAZN. Шевченко провел за «Милан» 226 матчей, в которых забил 127 голов.
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Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
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Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено вчера в 08:39
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В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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Происшествия
Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
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Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
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В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова
Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:59
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Обновлено вчера в 14:03
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Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
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Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро
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Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»
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Обновлено вчера в 01:43
Общество
Германия выделит на мемориалы советским солдатам более €9 млн
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Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
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