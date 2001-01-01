Футбол

Шевченко рассчитывает в будущем стать главным тренером «Милана»Матч ТВ вчера в 23:59

Возможно, когда-нибудь настанет моя очередь тренировать эту команду, — приводит слова Шевченко DAZN. Шевченко провел за «Милан» 226 матчей, в которых забил 127 голов.
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Шевченко рассчитывает в будущем стать главным тренером «Милана»

Матч ТВвчера в 23:59

Шевченко рассчитывает в будущем стать главным тренером «Милана»

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Андрей Шевченко
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
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