Шевченко рассчитывает в будущем стать главным тренером «Милана»Матч ТВ вчера в 23:59

Возможно, когда-нибудь настанет моя очередь тренировать эту команду, — приводит слова Шевченко DAZN. Шевченко провел за «Милан» 226 матчей, в которых забил 127 голов.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Технологии У WhatsApp появится платежный сервис Компания Facebook, купившая пять лет назад WhatsApp, планирует запустить в приложении платежный сервис.

Экономика ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни» В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.

Политика Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк» Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".

Гаджеты Представлена операционная система Android 10 Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.

Экономика Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6% Доходы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой в 2018 году составили 3,1 млн рублей, что на 11,6% больше по сравнению с доходами за 2017 год.

Футбол «Аякс» и «Тоттенхэм» назвали составы на полуфинал Лиги чемпионов Тренерские штабы голландского "Аякса" и английского "Тоттенхэма" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Политика В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Происшествия Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.

Общество В России снизилась младенческая смертность Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Происшествия В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.

Политика В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".

Политика Россия высылает двух шведских дипломатов Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.

Авто Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Происшествия Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе» Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».

Общество Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019 Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.