Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFCREGNUM 02:25

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго. Во втором раунде Шевченко нанесла своей сопернице точный удар левой ногой в голову, чем отравила её в нокаут.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент UFC: «Шевченко — абсолютный зверь»

Матч ТВ02:28

Жээнбеков позвонил и поздравил Шевченко с победой. Что он сказал

Sputnik Кыргызстан03:22

Шевченко досрочно победила Ай и защитила титул UFC

Советский спорт00:30

Видео нокаута от Валентины Шевченко – брутальный хай-кик

Sports.ru04:10

Шевченко отпраздновала победу над Ай танцем. Видео

Спорт-Экспресс01:50

Шевченко станцевала после боя с Ай

Чемпионат00:48

Глава UFC высказался о победе Валентины Шевченко

Газета.Ru03:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн

Сооронбай Жээнбеков - Валентине Шевченко: Я и не сомневался в вашей победе!

КП - Бишкек03:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Автоспорт

Стюарды аннулировали время Леклера

В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
Обновлено вчера в 18:34
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Футбол

Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 01:46
Культура

В Ставрополе закрылась Студенческая весна стран БРИКС и ШОС

Обновлено вчера в 04:02
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Энергетика

Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию

«Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.
Обновлено в 03:46
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Обновлено в 01:57
Происшествия

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Армении произошел пожар в монастырском комплексе Ахпат

Обновлено в 03:34
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Началось голосование на президентских выборах в Казахстане

Обновлено вчера в 21:10
Культура

Победителем конкурса «Пушкин в Британии» стала поэтесса Татьяна Юфит

Победителем Международного конкурса русской поэзии и культуры «Пушкин в Британии» стала поэтесса Татьяна Юфит из Великобритании.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Труп женщины достали из Енисея у Речного вокзала Красноярска

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских

Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера

Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Кино

Сигурни Уивер появится в продолжении фильма «Охотники за привидениями»

Обновлено вчера в 12:04
Футбол

В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1 600 человек

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка сумел выйти в Украинскую премьер-лигу (УПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Петербурге продолжаются пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова

Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в России

Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Общество

Родные Джорджа Майкла отказались превращать его могилу в святыню

Обновлено в 02:29
Наука

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено 05 июня в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Шевченко
Боец смешанных единоборств. Выступает в «UFC» в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. Чемпионка промоушена в наилегчайшем весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джессика Ай
Американский боец без правил
Американская спортсменка, боец смешанных боевых искусств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное