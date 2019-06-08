Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFCREGNUM 02:25

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго. Во втором раунде Шевченко нанесла своей сопернице точный удар левой ногой в голову, чем отравила её в нокаут.

Все про Спорт ру

Общество В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Политика Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.

Происшествия Иностранец ударил ножом соседа по общежитию из-за русского языка Один из мужчин сказал про своего соседа, что он будет плохим учителем, так как плохо говорит на русском языке.

Игры К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living «The Sims 4: Жизнь на острове» выйдет 21 июня на РС, а 16 июля — на Xbox One и PS4.

Футбол Кудряшов испытывал сложности с мотивацией перед матчем с Сан-Марино Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о матче со сборной Сан-Марино, который его команда крупно выиграла со счетом 9:0. Кудряшову, прежде всего, запомнилась поддержка болельщиков.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.

Политика Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Гаджеты Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте По предварительной версии, как заявили в пресс-службе, полицейский совершил самоубийство. По факту его гибели проводится проверка.

Политика КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса.

Футбол Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.

Происшествия Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Происшествия Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.

Политика Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

Путешествия Московская и Тульская области готовят общий маршрут для туристов Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.

Происшествия Голунов дал интервью «Дежурной части» Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.

Футбол Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".

Авто Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.