Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFCREGNUM 02:25

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго. Во втором раунде Шевченко нанесла своей сопернице точный удар левой ногой в голову, чем отравила её в нокаут.
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Президент UFC: «Шевченко — абсолютный зверь»

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Валентина Шевченко - Джессика Ай: кому удастся заполучить титул?

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Бой Шевченко стал «выступлением вечера UFC» — плюс $ 50 тыс

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Глава UFC высказался о победе Валентины Шевченко

Газета.Ru03:51
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Валентина Шевченко дополнительно получит 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера

КП - Бишкек07:19
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Общество

В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ

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Единоборства

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Один из мужчин сказал про своего соседа, что он будет плохим учителем, так как плохо говорит на русском языке.
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Игры

К The Sims 4 выйдет дополнение Island Living

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Обновлено вчера в 15:09
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Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве

Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 05:12
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Гаджеты

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Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.
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Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

По предварительной версии, как заявили в пресс-службе, полицейский совершил самоубийство. По факту его гибели проводится проверка.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

КНР просит зарубежные компании не поддерживать санкции США

Власти Китайской Народной Республики предупреждают крупные международные технологические компании о серьезных последствиях в случае, если они будут поддерживать санкции, введенные властями США против китайского бизнеса.
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Футбол

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере

В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея

В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
Обновлено в 06:22
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Происшествия

Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково

Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Политика

Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате

Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Обновлено в 05:40
Путешествия

Московская и Тульская области готовят общий маршрут для туристов

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.
Обновлено вчера в 20:52
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Эксперты дали оценку маневрам корабля США в Восточно-Китайском море

Эксперты дали оценку маневру корабля США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 06:50
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Кузбассовцы попросили убежища в Канаде

Обновлено в 04:34
Происшествия

Голунов дал интервью «Дежурной части»

Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
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Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
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Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
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Тони Фергюсон: Не думаю, что Серроне проведет со мной еще один бой

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В России ужесточили наказание за воровство электричества

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Валентина Шевченко
Боец смешанных единоборств. Выступает в «UFC» в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. Чемпионка промоушена в наилегчайшем весе.
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Джессика Ай
Американский боец без правил
Американская спортсменка, боец смешанных боевых искусств.
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