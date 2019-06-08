Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFCREGNUM 02:25

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго. Во втором раунде Шевченко нанесла своей сопернице точный удар левой ногой в голову, чем отравила её в нокаут.

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