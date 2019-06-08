Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFCСпорт-Экспресс 00:28

Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США). Она защитила чемпионский титул в женском наилегчайшем месте. Шевченко отправила соперницу в нокаут во втором раунде.

Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC

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