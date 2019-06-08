Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFCСпорт-Экспресс 00:28
Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США). Она защитила чемпионский титул в женском наилегчайшем месте. Шевченко отправила соперницу в нокаут во втором раунде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Происшествия
На месте убийства мастера спорта в Москве установили мемориал
Мемориал установили в Москве на месте убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 20:34
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
Обновлено в 07:33
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром Украины
Как передаёт телеканал «112 Украина», Пётр Порошенко заявил, что в случае победы его политического движения на досрочных парламентских выборах готов занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:53
Спорт
Кузина завоевала бронзу в прыжках в воду на этапе Гран-при в Испании
Россиянка Елизавета Кузина заняла третье место в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 01:56
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать
Обновлено в 06:30
Наука
В ФБР рассекретили досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 14:59
Политика
Ким Чен Ын тестирует новый метод казни
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в Донбассе было обесточено село Васильевка из-за обстрелов ВСУ.
Обновлено 07 июня в 18:15
Происшествия
У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики
Ранее Кочесоко говорил, что к его родителям приходили представители местных властей и советовали «сбавить активность».
Обновлено в 06:05
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина сделала резкий выпад в адрес Алены Водонаевой
Ксения Бородина и Алена Водонаева уже давно не поддерживают видимость приятельских отношений.
Обновлено в 07:00
Общество
Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
Обновлено в 07:23
Политика
Черногория намерена добиться автокефалии от Сербской церкви
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 07:40
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53