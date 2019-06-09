Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFCГазета.Ru 00:28

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт". Во втором раунде 31-летняя уроженка Кыргызстана одиночным ударом в голову ногой отправила американку в глухой нокаут.
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Чемпионка UFC нокаутировала соперницу ногой

Газета.Ru10:06

Президент UFC: «Шевченко — абсолютный зверь»

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Шевченко отпраздновала победу над Ай танцем. Видео

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Настоящий дикарь — как бойцы UFC отреагировали на брутальный нокаут от Шевченко

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КП - Бишкек07:19
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Валентина Шевченко
Боец смешанных единоборств. Выступает в «UFC» в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. Чемпионка промоушена в наилегчайшем весе.
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Джессика Ай
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