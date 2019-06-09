Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFCГазета.Ru 00:28
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт". Во втором раунде 31-летняя уроженка Кыргызстана одиночным ударом в голову ногой отправила американку в глухой нокаут.
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Sputnik Кыргызстан02:10
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