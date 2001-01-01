Шевченко: не ожидал такого тяжёлого матча с ЛюксембургомЧемпионат 20:00

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Люксембурга (2:1).

Шевченко: не ожидал такого тяжёлого матча с Люксембургом

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