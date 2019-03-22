Футбол
Шевченко назвал своего наследника в «Милане»Матч ТВ 14:21
Уверен, что «Милану» по-прежнему под силу завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона, — сказал Шевченко. Напомним, что украинец играл за «Милан» с 1999 по 2006 год, забив 175 голов. Пентек отличился девять раз в своих первых девяти матчах за «дьяволов».
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