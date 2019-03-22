Футбол
Шевченко назвал своего наследника в «Милане»Матч ТВ 14:21
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
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Спорт
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19 в Норвегии.
Обновлено в 13:42
Политика
«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины
После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Общество
В Lush ответили на ультиматум Собчак
PR-менеджер Lush Оксана Чернова заявила, что компания не будет увольнять сотрудников из-за ультиматума журналистки Ксении Собчак.
Обновлено в 08:28
Общество
За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Обновлено в 12:09
Наука
От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости
Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.
Обновлено в 09:15
Политика
Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины
34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Культура
Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих
"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Политика
Порошенко заступился за посла США на Украине
Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 10:56
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Космос
В воскресенье ожидается магнитная буря
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено в 10:34
Политика
КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:32
Игры
Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына и лечении в ОАЭ, где ей пришлось вынужденно задержаться.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Кино
Эмилия Кларк перенесла инсульт и три операции на мозге
В 2013 году Кларк перенесла вторую операцию на головном мозге, она прошла неудачно и чуть было не убила актрису.
Обновлено в 02:42
Политика
Скабеева предложила себя в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Культура
«Я не могу в своей стране работать и творить». Кинорежиссер Юрий Мамин эмигрировал в США
Юрий Мамин - известный кинорежиссер, автор фильмов «Окно в Париж», «Фонтан», «Праздник Нептуна» и многих других, на прошлой неделе уехал из России на постоянное место жительства в США.
Обновлено в 13:53
Общество
СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков
Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче
Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено в 13:56
Культура
В Петербурге начинается церемония вручения премии «Золотое перо 2018»
В Доме журналиста на Невском проспекте, 70 открывается официальная церемония вручения ежегодной премии «Золотое перо».
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Москве грабителя банка задержали всего за несколько минут
Мужчину, ограбившего банк в Москве на сумму 105 тысяч рублей, поймали сотрудники правоохранительных органов всего за несколько минут, передает РИА «Новости».
Обновлено в 11:33
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41