Футбол

Шевченко назвал своего наследника в «Милане»Матч ТВ 14:21

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шевченко назвал своего наследника в «Милане»

Матч ТВ14:21

Шевченко назвал Пёнтека своим наследником в «Милане»

Soccer.ru09:06

Шевченко: Пёнтек — мой наследник

Чемпионат13:20

Шевченко назвал форварда «Милана» Пентека своим наследником

Sport24.ru12:56

Шевченко: «Пентек – мой наследник. У него невероятное голевое чутье»

Бомбардир.ру13:55

Шевченко: «Пёнтек - мой наследник»

Евро-футбол.ру09:48

Шевченко оценил игру форварда «Милана» Пентека

ProstoProSport13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Спорт

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19 в Норвегии.
Обновлено в 13:42
Политика

«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины

После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Общество

В Lush ответили на ультиматум Собчак

PR-менеджер Lush Оксана Чернова заявила, что компания не будет увольнять сотрудников из-за ультиматума журналистки Ксении Собчак.
Обновлено в 08:28
Общество

За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

Обновлено в 12:09
Наука

От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости

Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

Обновлено в 12:12
Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Гаджеты

Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России

В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Культура

Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих

"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Политика

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Политика

Порошенко заступился за посла США на Украине

Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 10:56
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Космос

В воскресенье ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено в 10:34
Политика

КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину

Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:32
Игры

Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье

Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына

Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына и лечении в ОАЭ, где ей пришлось вынужденно задержаться.
Обновлено в 05:11
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Кино

Эмилия Кларк перенесла инсульт и три операции на мозге

В 2013 году Кларк перенесла вторую операцию на головном мозге, она прошла неудачно и чуть было не убила актрису.
Обновлено в 02:42
Политика

Скабеева предложила себя в президенты Украины

Обновлено в 07:54
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Культура

«Я не могу в своей стране работать и творить». Кинорежиссер Юрий Мамин эмигрировал в США

Юрий Мамин - известный кинорежиссер, автор фильмов «Окно в Париж», «Фонтан», «Праздник Нептуна» и многих других, на прошлой неделе уехал из России на постоянное место жительства в США.
Обновлено в 13:53
Общество

СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков

Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено в 13:56
Культура

В Петербурге начинается церемония вручения премии «Золотое перо 2018»

В Доме журналиста на Невском проспекте, 70 открывается официальная церемония вручения ежегодной премии «Золотое перо».
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Москве грабителя банка задержали всего за несколько минут

Мужчину, ограбившего банк в Москве на сумму 105 тысяч рублей, поймали сотрудники правоохранительных органов всего за несколько минут, передает РИА «Новости».
Обновлено в 11:33
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кшиштоф Пёнтек
Польский футболист
Польский футболист, нападающий итальянского клуба «Милан» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Шевченко
Украинский футболист
Украинский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории сборной Украины. С 15 июля 2016 года - главный тренер сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное