Футбол

Шевченко назвал дату решения по РакицкомуГазета.Ru 02:52

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, когда будет принято решение о вызове защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в стан национальной команды, передает FootballHub. Информации о будущем футболиста стоит ждать в начале марта.
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Андрей Шевченко
Всё, что касается комментариев по игрокам, я дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта. Нет, я для себя уже решение принял. Но, чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте.
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