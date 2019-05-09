Футбол
Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»Евро-футбол.ру вчера в 11:47
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем. "Милан" - это клуб, который является частью моей жизни.
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Космос
Роскосмос и NASA согласовали будущие полеты на «Союзах»
Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что Россия и США договорились по приобретению двух дополнительных мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты
Эксперты определили лучшие смартфоны по соотношению цены и качества
Эксперты AnTutu составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению стоимости гаджета и его производительности.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Технологии
Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance
Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты
"Полиция задержала Елену Бережную и доставила в отделение", - пояснил ТАСС представитель полиции Киева, добавив, что во время задержания она "вела себя агрессивно".
Обновлено в 03:19
Культура
Вахтанговский театр впервые покажет спектакль «Людмила Гурченко. Негасимый свет»
Актриса всегда была желанной гостьей театра, часто бывала на спектаклях, а в 2010 году стала участницей торжественного закрытия 89-го сезона Вахтанговского театра на Арбате.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол
Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Транспорт
В Петербурге в День Победы Невский проспект станет пешеходным
В Петербурге 9 мая до 18.00 Невский проспект закроют для автомобилей и общественного транспорта.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено 07 мая в 04:29
Общество
Германия выделит на мемориалы советским солдатам более €9 млн
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 02:17
Происшествия
На Алтае из-за схода лавины погибли семь человек, двое выжили
В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России рассказали ТАСС, что погибшие туристы были опытной сработавшейся группой и знали об опасности схода лавин в том районе.
Обновлено вчера в 03:12
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Футбол
«Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:2) и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Польша выиграла или проиграла Вторую мировую войну?
Обновлено в 01:55
Общество
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи
Одной из поклонниц очень понравился клип с турецкого берега.
Обновлено в 02:47
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Политика
Лидер «Океана Эльзы» собрался заседать в Раде, узнали СМИ
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб, который ведет переговоры с так называемыми "лидерами мнений" для формирования своей партии в Верховной раде Украины, пишет журнал "Новое время".
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Тина Канделаки рассказала, какой сериал смотрит параллельно с «Игрой престолов»
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие
Россия и Сирия продолжат бомбить террористов в Идлибе, заявил Вершинин
Россия совместно с сирийскими правительственными войсками и в координации с Турцией будет продолжать реагировать на вылазки террористов в сирийском Идлибе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Обновлено в 02:31