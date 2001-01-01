Футбол
Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»Евро-футбол.ру вчера в 11:47
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем. "Милан" - это клуб, который является частью моей жизни.
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Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Шествие "Бессмертного полка" началось по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:05
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы
Председательствующий назначил подсудимым следующие сроки: Александру Кокорину и Павлу Мамаеву – год и пять месяцев.
Обновлено вчера в 09:24
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Общество
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Егор Бероев обнародовал семейную тайну в День Победы
В День Победы актер вспомнил своего прадеда – Павла Шварёва, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:18
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Культура
Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»
"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты
Oukitel K12 получит аккумулятор мощностью 10000 мАч
Китайская компания Qukitel озвучила технические характеристики своего нового смартфона Qukitel K12.Аппарат получит аккумулятор мощностью 10000 мАч, а так же зарядное устройство, мощность которого составит 30 ватт.
Обновлено в 06:52
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Хоккей
«Ак Барс» претендует на Шипачева и Кагарлицкого
Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, тогда как Шипачев до сих пор не подписал новое соглашение с новым юридическим лицом московского "Динамо", поскольку клуб хочет урезать ему зарплату (его контракт заключен со старым юридическим лицом).
Обновлено в 06:12
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Киеве отметили День победы без столкновений
Обновлено в 06:38
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика
Белоусов: повышение США пошлин на товары из КНР негативно отразится на экономике России
Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, так как может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков.
Обновлено в 05:33
Общество
Андрей Малахов возмутился некоторыми зрителями парада Победы
Обновлено в 07:30
Культура
Фестиваль, посвященный поэту Бродскому, пройдет в Петербурге
Санкт-Петербург примет фестиваль «Бродский фест», который назначен на 24–26 мая.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Омске произошел пожар на территории завода пластмасс
В Омске загорелось здание на территории завода пластмасс.
Обновлено в 05:14
Политика
Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москву.
Обновлено в 06:53
Футбол
Букмекеры назвали «Челси» фаворитом в матче с «Айнтрахтом»
Перед ответной встречей с "Челси" в полуфинале ЛЕ "Айнтрахт" потерпел разгромное поражение от "Байера" со счетом 1:6.Специалисты букмекерских контор явным фаворитом матча называют "Челси", предлагая на их победу коэффициент 1.41.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Сын Лазарева в военной форме исполнил для ветеранов песню «Катюша»
Пятилетний сын российского певца Сергея Лазарева Никита поздравил ветеранов с Днем Победы. Мальчик в военной форме исполнил песню "Катюша".
Обновлено в 06:57
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19