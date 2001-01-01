Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»Евро-футбол.ру вчера в 11:47

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем. "Милан" - это клуб, который является частью моей жизни.

Хоккей Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Индийские археологии вскрыли древнюю гробницу, возраст которой около 4000 лет и обнаружили в ней два деревянных гроба с останками людей.

Хоккей Стали известны все полуфиналисты плей-офф НХЛ Команда одолела «Колорадо» в серии с общим счетом 4:3. Таким образом, в финале Западной конференции «акулы» сыграют с «Сент-Луис», который в семиматчевом противостоянии обыграл «Даллас».

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.

Общество Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Политика Путин объяснил, зачем проводятся парады в честь Дня Победы Президент России Владимир Путин заявил, что все парады и шествия в День Победы проводятся в честь победителей и ветеранов, а не с целью кого-то напугать.

Наука Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.

Музыка Критик оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении» Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что проблема песни Лазарева Scream в том, что ею нельзя эпатировать зрителей конкурса.

Энергетика Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля Год назад (за неделю по 4 мая 2018 года) поставки венесуэльской нефти в США составляли 394 тысячи баррелей в день.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Происшествия На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.

Происшествия В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.

Общество На Екатеринбург обрушился ливень с градом В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.