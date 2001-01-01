Футбол
Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»Евро-футбол.ру вчера в 11:47
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем. "Милан" - это клуб, который является частью моей жизни.
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Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Общество
Гроза и ветер в Москве. Синоптики объявили «желтый» уровень опасности
В столичном регионе складываются потенциально опасные погодные условия. Поэтому синоптики объявили "желтый" уровень угрозы.
Обновлено в 07:04
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии
Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Индийские археологии вскрыли древнюю гробницу, возраст которой около 4000 лет и обнаружили в ней два деревянных гроба с останками людей.
Обновлено вчера в 20:19
Хоккей
Стали известны все полуфиналисты плей-офф НХЛ
Команда одолела «Колорадо» в серии с общим счетом 4:3. Таким образом, в финале Западной конференции «акулы» сыграют с «Сент-Луис», который в семиматчевом противостоянии обыграл «Даллас».
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Дети Филиппа Киркорова стихами поздравили ветеранов с Днем Победы
Наследники артиста поздравили ветеранов с Днем Победы, зачитав стихотворения о войне.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Общество
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин заявил, что все парады и шествия в День Победы проводятся в честь победителей и ветеранов, а не с целью кого-то напугать.
Обновлено в 10:43
Наука
Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет
Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.
Обновлено 07 мая в 06:29
Музыка
Критик оценил шансы Сергея Лазарева на «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что проблема песни Лазарева Scream в том, что ею нельзя эпатировать зрителей конкурса.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля
Год назад (за неделю по 4 мая 2018 года) поставки венесуэльской нефти в США составляли 394 тысячи баррелей в день.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия
На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая
На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика
Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:38
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Авто
Появились первые изображения универсала Toyota Camry
Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.
Обновлено в 05:48