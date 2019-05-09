Политика
Шествие «Бессмертного полка» началось в КиевеiReactor 03:52
Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит в крупных городах Украины. Больше всего участников в Киеве, где в шествии заявлено около 180 тысяч человек.
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Армия и оружие
В Донецке проходит военный парад в честь Дня Победы
Обновлено в 02:40
Политика
Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
Обновлено в 05:29
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов «Катюшу»
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов "Катюшу" Сергей Лазарев пока не знает, хочет ли, чтобы его сын пошел по стопам и тоже стал певцом.
Обновлено в 04:50
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Авто
Производитель «автоматов» для Aurus сделал коробку для электрического грузовика
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество
Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте
Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Башкирии
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Обновлено в 05:37
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направлении
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»
ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Лукашевич: ВСУ перебросили в Донбасс ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган»
ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение в Донбасс, за последнюю неделю в регионе обнаружены пять ЗРК "Бук" и четыре РСЗО "Ураган", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 07:53
Общество
В Москве началось шествие Бессмертного полка
Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Общество
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Обновлено в 07:28
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено вчера в 09:33
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Омске на заводе пластмасс произошел пожар
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода пластмасс в Омске, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 06:44
Авто
Volkswagen открыл прием заказов на электрический хэтчбек ID.3
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил об открытии приема заказов на серийный электрокар под названием ID.3. Заказать авто можно в 29 европейских странах.
Обновлено в 01:59
Политика
Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве
Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26