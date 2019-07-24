Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницуРБК 14:54
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.
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с чего всё началось
Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, через посредника в течение шести лет Шестун получил около 9 млн рублей.Говорит Москва10:07
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У экс-главы Серпуховского района Шестуна начались необратимые изменения после голодовки
Московский Комсомолец10:23
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Общество
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Обновлено в 15:43
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Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
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Полузащитник «Вест Хэма» Обианг стал игроком «Сассуоло»
Обновлено в 16:23
Политика
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Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
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Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:55
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
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Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено 22 июля в 19:15
Игры
Вышла демоверсия Catherine: Full Body
Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.
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Названы самые интересные для россиян зарубежные сериалы
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Театры
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Обновлено в 02:21
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Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
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Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
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Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу
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