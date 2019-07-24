Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницуРБК 14:54

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.
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с чего всё началось

Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницу

Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, через посредника в течение шести лет Шестун получил около 9 млн рублей.
Говорит Москва10:07

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Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья госпитализировали

РИА Новости13:06

Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницу

Говорит Москва10:07

ФСИН: экс-чиновник Шестун госпитализирован из московского СИЗО из-за ухудшения здоровья

ТАСС13:21

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Интерфакс11:51

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Оka.fm11:16

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Московский Комсомолец10:23

Александра Шестуна госпитализировали в психиатрическую больницу

Вести Подмосковья13:02
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