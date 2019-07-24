Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницуРБК 14:54
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.
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с чего всё началось
Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, через посредника в течение шести лет Шестун получил около 9 млн рублей.Говорит Москва10:07
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У экс-главы Серпуховского района Шестуна начались необратимые изменения после голодовки
Московский Комсомолец10:23
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