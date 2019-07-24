Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницуРБК 14:54
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.
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с чего всё началось
Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, через посредника в течение шести лет Шестун получил около 9 млн рублей.Говорит Москва10:07
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Gallery Go — очередное облегчённое приложение Google
Компания Google решила дать пользователям Android ещё одно приложение.
Обновлено в 14:48
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Происшествия
У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски
В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Обновлено в 08:36
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено в 13:12
Общество
«Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года
Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:40
Футбол
Около 300 болельщиков «Нефтчи» приедут на матч ЛЕ с «Арсеналом» в Туле
По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" стал шестым в турнирной таблице и завоевал право на выступление во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 10:37
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Здоровье
На диспансеризацию пожилые волгоградцы отправятся с комфортом
Новые автомобили в районах ждут с нетерпением, потребность в них назрела давно, поскольку раньше пожилых пациентов приходилось возить на диспансеризацию на ГАЗелях, которые мало приспособлены для перевозки маломобильных людей.
Обновлено в 13:04
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Кино
Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»
После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено в 02:51
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество
В Германии побит температурный рекорд
Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.
Обновлено в 16:28
Политика
Джонсон назначил Саджида Джавида министром финансов
Офис премьер-министра Великобритании сообщил, что Борис Джонсон назначил Саджида Джавида министров финансов страны.
Обновлено в 13:42
Политика
Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Ракетный эсминец военно-морских сил Китая прибыл в Санкт-Петербург
В Петербург прибыл ракетный эсминец военно-морских сил Китая «Си Ань», передает ОТР.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Военный Ан-140 отремонтируют в суде
ОАК напомнили об угрозе безопасности государства Как стало известно "Ъ", военная прокуратура через суд добивается от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) ремонта и сервисного обслуживания самолета Ан-140 – 100, поставленного Тихоокеанскому флоту (ТОФ).
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Китай выступил за полный запрет ядерного оружия
Власти Китая опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой выступили за полный запрет ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28