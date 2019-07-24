Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницуРБК 14:54

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.
Читать в источнике
Обсудить4
с чего всё началось

Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницу

Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, через посредника в течение шести лет Шестун получил около 9 млн рублей.
Говорит Москва10:07

Подробнее о событии

ФСИН: голодающего Шестуна не будут переводить в гражданскую больницу

Московский Комсомолец17:14

Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья госпитализировали

РИА Новости13:06

Экс-чиновник Шестун будет находиться в больнице при СИЗО

ТАСС16:54

В «Кащенко» отказались госпитализировать экс-главу Серпуховского района

Интерфакс16:45

Голодающего Шестуна не стали размещать в городской больнице в Москве

Говорит Москва16:42

Александра Шестуна госпитализировали в психиатрическую больницу

Вести Подмосковья13:02

Александра Шестуна экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу

Оka.fm11:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»

Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Космос

Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин напомнил о миллионах русских эмигрантов

Обновлено в 12:40
Гаджеты

Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты

Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Происшествия

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Авто

Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Общество

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

В России началась модернизация «морского охотника» Ту-142

В России началась модернизация сверхдальних противолодочных Ту-142.
Обновлено в 19:37
Политика

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера

Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.
Обновлено в 12:27
Теннис

Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале

Обновлено в 08:51
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Баскетбол

Гобер: «Опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА»

Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гобер оценил шансы российского баскетболиста Тимофея Мозгова найти себе команду в НБА.
Обновлено в 17:21
Здоровье

Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты

Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22
Космос

Нашлось объяснение трансформации конических метеоритов в атмосфере

Американские специалисты с помощью моделирования постарались объяснить такую трансформацию объектов в атмосфере.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Происшествия

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено в 15:13
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 11:11
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено в 08:21
Политика

Президент Туниса снова госпитализирован

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено в 20:01
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Общество

Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Политика

Наклейки «Зона без ЛГБТ» появились в Польше. И грянул скандал

Представители польской правящей партии Закон и справедливость (PiS) поддержали издание Gazeta Polska, которое выпустило стикеры с надписью Strefa wolna od LGBT (зона без ЛГБТ).
Обновлено в 19:00
Экономика

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Главное