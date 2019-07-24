Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, через посредника в течение шести лет Шестун получил около 9 млн рублей.

с чего всё началось

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

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