Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницуРБК вчера в 14:54
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, состояние здоровья экс-чиновника ухудшилось из-за голодовки.
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с чего всё началось
Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, через посредника в течение шести лет Шестун получил около 9 млн рублей.Говорит Москвавчера в 10:07
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ФСИН: голодающего Шестуна не будут переводить в гражданскую больницу
Московский Комсомолецвчера в 17:14
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