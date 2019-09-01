Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксШестилетний мальчик из России утонул на одном из пляжей США

Шестилетний мальчик из Москвы плавал в океане, когда внезапно начал тонуть. Ребенка без сознания достал из воды его дедушка.
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Генконсульство РФ проверяет информацию о гибели мальчика в США

Газета.Ru15:21

СМИ сообщили о гибели шестилетнего ребенка из России в США

РБК11:45

Пятилетний мальчик из России утонул в США

Московский Комсомолец10:14

Консульство в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка из России

РИА Новости12:12

Дипломаты России в США проверяют информацию о гибели ребенка из Москвы в штате Массачусетс

ТАСС12:01

В американской больнице умер пятилетний мальчик из России

РЕН ТВ10:50

Генконсульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы

Эхо Москвы12:30
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AS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

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Армия и оружие

Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

РИА Новости 03:53
Космос

Сатурн и два звездопада увидят жители Ростовской области в сентябре

Наблюдать на небосклоне вторую по размерам планету Солнечной системы можно будет в начале сентября, а метеоритные потоки – в конце месяца В сентябре 2019 года жители Ростовской области смогут увидеть ряд астрономических явлений, сообщает DONDAY со ссылкой на Донскую астрономическую обсерваторию.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:41
Армия и оружие

Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Происшествия

В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребенка

ТАСС 16:52
Экономика

В России появится программа развития водородной энергетики

«Решено разработать программу развития водородной энергетики России», – добавил чиновник.
Ведомости 17:18
Здоровье

Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Политика

Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе

РБК 13:37
Политика

Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США

Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru 11:18
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Футбол

ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа

Московский Комсомолец 11:39
Космос

NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета X-59

Сам сверхзвуковой тихий пассажирский самолет X-59 спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность летать на скорости 1,5 тысячи км / час над населенной частью суши и не мешать ее жителям громкими звуками и шумами.
Дни24 вчера в 06:22
Экономика

Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
Известия вчера в 20:45
Происшествия

Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Музыка

В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России

В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Футбол

Как «Спартак» проиграл «Зениту»

«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».
RT на русском 16:07
Игры

Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator

Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
Игромания.ру вчера в 13:56
Происшествия

Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами

Коммерсантъ 06:21
Политика

СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России

Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Армия и оружие

Противотанковый «Фагот» признан одним из самых опасных орудий

Противотанковый комплекс «Фагот» благодаря простоте и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
Политическая Экспертиза 11:35
Политика

На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты

Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.
ТАСС 02:05
Происшествия

Самолет разбился во время авиашоу в Канаде

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Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз

Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
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Школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения

Захваченная террористами в 2004 году школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.
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«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»

«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
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«Хезболлах» и Израиль обменялись ударами через «голубую линию»

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Поветкин победил Фьюри по очкам

Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
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