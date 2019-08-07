Происшествия
Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой АланьеИнтерфакс 03:19
Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:28, Вашингтон
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:28, Вашингтон
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