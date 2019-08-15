Происшествия
При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейскихLenta.ru 19:28
Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает полицейское управление города в Twitter. Шесть полицейских получили огнестрельные ранения.
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