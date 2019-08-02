Происшествия
Шесть взрывов прогремели в БангкокеРБК 01:39
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами. Согласно сообщениям полиции, около 7:00 один взрыв произошел сразу в центре города, другой — на пригородной дороге, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные полиции.
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Политика
Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД
Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
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Обновлено вчера в 22:15
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
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Происшествия
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Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Теннис
Грачева проиграла Сэ Шувэй во втором круге турнира в Вашингтоне
Россиянка Варвара Грачева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США) с призовым фондом $250 тысяч.
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«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено вчера в 04:02
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Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка
Пока неизвестно находится ли Дарина Эрвин в положении или же пара просто планирует пополнение в семье, но новорожденный малыш станет четвертым ребенком Цекало, а вот для девушки это будет первый наследник.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Здоровье
Минздрав нашел самую медленную скорую помощь в России
«Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в %: более 60 минут — Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44)», — указано в сборнике.
Обновлено в 02:19
Политика
Администрация Зеленского сохранит запрет на российские соцсети
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Заслуженный врач России и ведущая программы "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева призналась своим подписчикам в Instagram, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено в 02:19
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
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Специалисты назвали идеальные летние продукты
Диетологи считают, что летняя жара не совсем подходит для употребления мяса, поэтому добавление в рацион питания овощей является актуальным вариантом, сообщает «Дни24».
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
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Обновлено 31 июля в 05:50
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Елена Темникова может конкурировать с известными моделями
Обновлено в 02:36
Общество
Мужчина удивил Сеть «вечно молодой» матерью
Восхищенные пользователи отмечали, что «редкую красоту девушки», отказываясь верить, что «эта молодая красотка»— мать взрослого мужчины.
Обновлено в 01:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.
Обновлено вчера в 14:55