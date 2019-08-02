Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами. Согласно сообщениям полиции, около 7:00 один взрыв произошел сразу в центре города, другой — на пригородной дороге, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные полиции.

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

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