Происшествия
Шесть взрывов прогремели в БангкокеРБК 01:39
В столице Таиланда неизвестные устроили серию взрывов, сообщает The Bangkok Post. Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
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Происшествия
Экс-глава реабилитационного центра в Подмосковье наживалась на детях
В Московской области задержана экс-гендиректор детского реабилитационного центра по подозрению в присвоении и растрате более миллиона рублей.
Обновлено в 01:33
Политика
Поликлиникам Астраханской области требуется реконструкция – Бабушкин
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным по поручениям, данным главой государства в феврале и мае этого года в Ахтубинске.
Обновлено в 08:40
Политика
Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»
Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.
Обновлено в 07:56
Музыка
Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке
Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке.
Обновлено в 07:26
Политика
ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет
Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено вчера в 11:20
Кино
В сети появился трейлер военной драмы «1917» с Бенедиктом Камбербатчем
Обновлено вчера в 15:55
Политика
США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 08:59
Общество
Союз директоров музеев Москвы осудил несанкционированные митинги
Руководители московских музеев призвали горожан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированной акции 3 августа.
Обновлено в 08:20
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено вчера в 02:03
Путешествия
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Обновлено в 07:00
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Политика
Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы»
Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко согласился объединиться с ним в борьбе с «зеленой чумой».
Обновлено в 08:31
Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Общество
Названы российские регионы с самым высоким числом абортов
«Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2», — сказано в публикации.
Обновлено в 01:49
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО
НАТО не планирует интегрировать купленные Турцией у России С-400 в единую систему альянса.
Обновлено в 07:31
Общество
В платежках ЖКХ появится новая строка
В платежных квитанциях россиян за коммунальные услуги появится новая строка. Соответствующее изменение вступит в силу 4 августа.
Обновлено вчера в 12:38
Наука
Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера
Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.
Обновлено в 02:44
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае
Добавим, что всего в авиационную группировку Минобороны РФ, которая создана для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сходит десять самолётов Ил-76 и столько же вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 04:39
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Пескова встречается с падчерицей Маши Распутиной
Оказывается, молодой человек встречается с молодой и привлекательной девушкой по имени Нелли, которая приходится падчерицей популярной певице Маше Распутиной.
Обновлено в 04:47