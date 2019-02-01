Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчаткиРИА Новости 11:20

Шестеро студентов были задержаны по подозрению в изготовлении самодельных взрывчатых веществ в общежитии МГУ. Как стало известно РЕН ТВ, по меньшей мере один из задержанных является членом леворадикальной ячейки анархистов "Народная самооборона".

с чего всё началось

В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Один из студентов признался, что готовил взрывчатку и три раза испытывал ее в парке вуза осенью 2018 года.

Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

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