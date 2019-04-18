Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизацииLenta.ru вчера в 22:42
Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.
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Происшествия
На Тайване произошло сильное землетрясение
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленский ответил на вопрос об особом статусе Донбасса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 03:38
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Игры
Готическая метроидвания Dark Devotion выйдет на ПК 25 апреля
Разработчики из студии Hibernian Workshop определились с точной датой ПК-релиза готической метроидвании Dark Devotion.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Экономика
ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков
Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Общество
Кабмин отправил на доработку проект по ограничению продаж сим-карт
Правительство поддержит законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, если он будет доработан.
Обновлено в 01:48
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Появились кадры прогулки Саши Савельевой с новорожденным сыном
В микроблоге Сафонова появилось короткое видео, где Савельева гуляет на природе с коляской.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Приморье попал под следствие сбивший женщин на остановке водитель
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, в отношении 23-летнего жителя Владивостока.
Обновлено в 02:55
Политика
В МИД России назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны.
Обновлено в 03:25
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Политика
Медведчук заявил о готовности поддержать стремление Зеленского к миру
«Если Зеленский действительно хочет мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия поддержит его действия», — сказал украинский политик.
Обновлено вчера в 04:22