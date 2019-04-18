Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизацииLenta.ru вчера в 22:42

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.
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Шесть кораблей и подлодок пустят на металлолом

Комсомольская правда03:48

Часть российского атомного флота пустят на металлолом вместо модернизации

Известиявчера в 18:50

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Lenta.ruвчера в 22:42

Крейсеры «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» пустят на металлолом вместо модернизации

РЕН ТВвчера в 22:13

Шесть судов ВМФ России пустят на лом

Ридусвчера в 20:32

Россия отправит в утиль часть своего атомного флота

News.ruвчера в 20:24

«Легендарные» российские атомоходы передумали модернизировать и отправили в утиль

Газета.Ru02:42
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Происшествия

На Тайване произошло сильное землетрясение

Обновлено в 02:09
Политика

Зеленский ответил на вопрос об особом статусе Донбасса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 03:38
Культура

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Космос

В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис

Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Авто

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Игры

Готическая метроидвания Dark Devotion выйдет на ПК 25 апреля

Разработчики из студии Hibernian Workshop определились с точной датой ПК-релиза готической метроидвании Dark Devotion.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Авто

Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя

Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Экономика

ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 07:18
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
Происшествия

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Общество

Кабмин отправил на доработку проект по ограничению продаж сим-карт

Правительство поддержит законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, если он будет доработан.
Обновлено в 01:48
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Появились кадры прогулки Саши Савельевой с новорожденным сыном

В микроблоге Сафонова появилось короткое видео, где Савельева гуляет на природе с коляской.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Приморье попал под следствие сбивший женщин на остановке водитель

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, в отношении 23-летнего жителя Владивостока.
Обновлено в 02:55
Политика

В МИД России назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны.
Обновлено в 03:25
Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Политика

Медведчук заявил о готовности поддержать стремление Зеленского к миру

«Если Зеленский действительно хочет мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия поддержит его действия», — сказал украинский политик.
Обновлено вчера в 04:22
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Краснознамённый тяжёлый атомный ракетный крейсер, головной корабль проекта 1144 «Орлан». С 1992 по 2002 год назывался «Адмирал Ушаков». В 2002 году выведен из состава флота и ожидает утилизации.
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