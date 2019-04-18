Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизацииLenta.ru вчера в 22:42

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

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