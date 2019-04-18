Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизацииLenta.ru вчера в 22:42
Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.
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Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
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Обновлено в 02:45
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
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Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
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Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу
Исследователи из Университета Западной Австралии придумали, как определить неверных мужчин по лицу.
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Экономика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие
США намерены регулярно направлять бомбардировщики за рубеж
Власти США намерены сделать постоянной временную практику переброски стратегических бомбардировщиков за границу.
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Медведев поддержал идею объединения ОСАГО и КАСКО
Обновлено вчера в 09:12
Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Здоровье
Названы продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека
Эксперты решили составить список продуктов, ежедневное употребление которых способно серьезно ухудшить состояние здоровья человека.
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Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которому стало плохо во время проведения с ним следственных действий, перевели в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы.
Обновлено вчера в 16:59
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Альфа-банк сформировал новую команду топ-менеджеров
Альфа-банк завершил формирование штата топ-менеджеров после ряда кадровых перестановок с назначением на пост главы банка Владимира Верхошинского.
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Экономика
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам
Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт
Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля
В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Хоккей
ЦСКА в третий раз победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:22