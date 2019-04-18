Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизацииLenta.ru вчера в 22:42

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.
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Шесть судов ВМФ России пустят на лом

Ридусвчера в 20:32

Появились сообщения о планах по утилизации двух ТАРК проекта 1144 «Орлан»

Военное обозрение01:02

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Lenta.ruвчера в 22:42

Крейсеры «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» пустят на металлолом вместо модернизации

РЕН ТВвчера в 22:13

Юрий Селиванов: Начальникам паники стоит умерить пыл

Новостной фронт02:28

Россия отправит в утиль часть своего атомного флота

News.ruвчера в 20:24

Часть российского атомного флота пустят на металлолом вместо модернизации

Известиявчера в 18:50
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Происшествия

Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии

Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Политика

Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу

Исследователи из Университета Западной Австралии придумали, как определить неверных мужчин по лицу.
Обновлено в 02:23
Экономика

Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

В Саратове девушка за рулем «Калины» врезалась в мотоциклиста

Обновлено в 01:07
Армия и оружие

США намерены регулярно направлять бомбардировщики за рубеж

Власти США намерены сделать постоянной временную практику переброски стратегических бомбардировщиков за границу.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Тайский пляж из фильма с Ди Каприо могут закрыть еще на пять лет

Обновлено в 01:23
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Экономика

Медведев поддержал идею объединения ОСАГО и КАСКО

Обновлено вчера в 09:12
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Здоровье

Названы продукты, которые ежедневно ухудшают здоровье человека

Эксперты решили составить список продуктов, ежедневное употребление которых способно серьезно ухудшить состояние здоровья человека.
Обновлено в 02:25
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которому стало плохо во время проведения с ним следственных действий, перевели в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы.
Обновлено вчера в 16:59
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Альфа-банк сформировал новую команду топ-менеджеров

Альфа-банк завершил формирование штата топ-менеджеров после ряда кадровых перестановок с назначением на пост главы банка Владимира Верхошинского.
Обновлено в 02:00
Экономика

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт

Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля

В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Хоккей

ЦСКА в третий раз победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:22
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