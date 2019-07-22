Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Происшествия Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров Сегодня утром в региональных СМИ появилась информация о смерти депутата Госсовета Коми, председателя совета движения "Изъватас" Алексея Чупрова.

Политика Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кино Опубликован первый трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.

Авто Названы самые угоняемые машины в РФ Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.

Футбол Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Экономика Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги.

Гаджеты Представлен самый мощный смартфон в мире Компания Asus выпустила игровой смартфон ROG Phone II, который стал самым производительным телефоном в мире.

Политика В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.

Общество Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.

Экономика Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.

Политика Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».

Авто Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.

Футбол Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом» Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Авто Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

Экономика Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.

Политика Ельцин собирался продать Карелию Финляндии Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.