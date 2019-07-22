Политика

Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколовИзвестия 10:09

Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.
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ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

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Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

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Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть

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Представлен самый мощный смартфон в мире

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В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

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Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
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Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.
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Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
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