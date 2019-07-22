Политика
Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколовИзвестия 10:09
Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.
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Комсомольская правдавчера в 18:00
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Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
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