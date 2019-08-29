По информации статистического ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек. Таким образом, официально трудоустроены лишь 40% граждан предпенсионного возраста.

с чего всё началось

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

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