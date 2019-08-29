Общество
ИзвестияШесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.
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с чего всё началось
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики. При этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.Известиявчера в 17:01
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