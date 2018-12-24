Экономика
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
РИА Новостивчера в 17:32
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Экономика
Иностранные фонды вывели из России $1 млрд в 2018 году
Приток инвестиций — на сумму более $0,5 млрд — российские фонды зафиксировали только в январе. Весной зарубежные инвесторы вывели $700 млн.
Обновлено в 04:12
Экономика
Подарочные карты в России могут поставить под контроль
С предложением ввести в России регулирование оборота подарочных карт торговых сетей и магазинов выступила Национальная платежная ассоциация (НПА).
Обновлено в 02:41
Экономика
Бизнес представил Силуанову инвестпроекты на 15,3 трлн рублей
Российский бизнес на встрече с первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым представил новые инвестпроекты на 15,3 трлн руб. Об этом рассказал пресс-секретарь руководителя ведомства Андрей Лавров, передает "Прайм".
Обновлено в 03:38
Экономика
«Крымтелеком» продали на аукционе почти за миллиард рублей
Аукцион по продаже телекоммуникационной компании АО "Крымтелеком" прошел в Симферополе, предприятие было продано за 998 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в минимущества республики.
Обновлено в 03:44
Финансы
В России быстрее всего растет объем кредитов наличными
Число кредитов наличными в ноябре этого года выросло на 18 процентов, а их объем на 51 процент (по сравнению с ноябрем 2017 года).
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Сотовые операторы предупредили клиентов о повышении тарифов с января
«Мегафон» прислал клиентам сообщения, в которых говорится, что в 2019 г. меняется ставка НДС и что оператор обновит цены с 9 января.
Обновлено в 00:33
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Сбербанк начал страховать банковские карты от кибератак
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов – списания средств во время несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов клиентов или в результате заражения устройства вредоносными программами.
Обновлено в 02:49
Экономика
В «Роскосмосе» назвали тяжелым финансовое положение госкорпорации
Нужно каждый день разбирать завалы, которые копились на протяжении последних лет.
Обновлено в 03:51
Недвижимость
Предложение на вторичном рынке жилья в Москве упало на треть
По их данным, за 11 месяцев количество экспонируемых квартир уменьшилось на 28,9 % – с 33 307 лотов в начале уходящего года до 23 693 по итогам ноября.
Обновлено в 02:33
Экономика
Импорт в Китай в 2018 году впервые превысит $2 трлн
Общий объем импорта в Китай за уходящий год может превысить уровень в $2 трлн, установив новый рекорд, заявил заместитель директора департамента внешней торговли министерства торговли КНР Сун Сяньмао.
Обновлено в 02:57
Экономика
На АЗС стало меньше плохого топлива
Если в 2015 году 21 процент нарушений на АЗС был связан с продажей некачественного топлива, то в этом году менее девяти процентов нарушений в этой сфере.
Обновлено в 03:16
Экономика
Ростех ведет переговоры с потенциальными покупателями пакета акций УВЗ
Ростех ведет переговоры с потенциальными покупателями пакета акций научно- производственной корпорации "Уралвагонзавод", но сделка пока обсуждается только в общих чертах, сообщил в интервью ТАСС замглавы госкорпорации Дмитрий Леликов.
Обновлено в 01:27
Экономика
RBS обратился за получением банковской лицензии в Германии
На фоне приближающегося «Брексита» Royal Bank of Scotland подал заявку на получение банковской лицензии в Германии, чтобы сохранить доступ к европейским рынкам и после выхода Великобритании из ЕС, сообщает газета Financial Times.
Обновлено в 04:43
Политика
Глава Минкомсвязи вошел в совет директоров «Ростелекома»
В составе совета директоров сохранили свои места советник Генерального директора ООО «Вэб Капитал» Рубен Аганбегян, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Обновлено в 04:47