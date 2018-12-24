Финансы

Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов
РИА Новости
вчера в 17:32

Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
РИА Новостивчера в 17:32

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Крупнейшие банки США заявили о запасе ликвидности для займов

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Шесть крупнейших американских банков заявили о наличии ликвидности для кредитования

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Глава минфина США провел переговоры с главами шести крупнейших банков страны

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Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов

РИА Новостивчера в 17:32
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Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников

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Финансы

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Обновлено 21 декабря в 09:35
Финансы

Рубль «обвалила» падающая нефть

Цена нефти смеси Brent рухнула на 2,3% до $53,51 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 21 декабря упал на 0,09%.
Обновлено вчера в 23:05
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Украина получила первый транш МВФ по программе stand-by

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Обновлено 21 декабря в 03:18
Финансы

ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка

Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы

«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
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В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками

Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
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«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
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ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
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Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
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Стивен Мнучин
Американский предприниматель
Американский предприниматель, бывший сотрудник Goldman Sachs, после победы Дональда Трампа назначенный на должность министра финансов в кабинете избранного президента. С 13 февраля 2017 года министр финансов США.
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