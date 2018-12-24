Финансы
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
РИА Новостивчера в 17:32
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Министр финансов США сообщил о переговорах с главами крупнейших американских банков
Экономика сегоднявчера в 22:02
Шесть крупнейших американских банков заявили о наличии ликвидности для кредитования
Политика Сегоднявчера в 18:55
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:29, Ашберн
Финансы
Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников
Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено вчера в 00:50
Финансы
В России быстрее всего растет объем кредитов наличными
Число кредитов наличными в ноябре этого года выросло на 18 процентов, а их объем на 51 процент (по сравнению с ноябрем 2017 года).
Обновлено вчера в 22:37
Финансы
Нефть дешевеет, а ОПЕК+ крепчает
Вместе с нефтью дешевеет и рубль, который за минувшую неделю подешевел на 4% и сегодня на Московской бирже торгуется по 68,84 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 20:21
Финансы
Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты
По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.
Обновлено вчера в 20:05
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
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Обновлено 21 декабря в 15:45
Финансы
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Обновлено 21 декабря в 09:35
Финансы
Рубль «обвалила» падающая нефть
Цена нефти смеси Brent рухнула на 2,3% до $53,51 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 21 декабря упал на 0,09%.
Обновлено вчера в 23:05
Финансы
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Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018.
Обновлено 21 декабря в 03:18
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы
«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено 21 декабря в 02:25
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено 21 декабря в 05:10
Финансы
Фондовый рынок США в свободном падении
Формально медвежий рынок начинается с падения в 20%, и с уверенностью можно сказать, что мы увидим это ещё в уходящем году.
Обновлено 21 декабря в 01:00