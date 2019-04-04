«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистамиЧемпионат 03:15

«Манчестер Юнайтед» планирует произвести серьёзные изменения в составе в летнее трансферное окно, сообщает BBC. По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет.

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами

Политика Парламент Абхазии назначил выборы президента страны на 21 июля Народное собрание (парламент) Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.

Футбол «Аякс» разгромил «Эммен» и поднялся на первое место "Аякс" с разгромным счетом обыграл "Эммен" в матче 28-го тура чемпионата Голландии (5:2). Клуб из Амстердама набрал 68 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице.

Происшествия На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.

Политика В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Политика Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».

Происшествия В Петербурге коллектора задержали за избиение должника В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.

Происшествия Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.

Политика Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.

Хоккей Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку» Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.

Политика Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг.

Экономика Названы сроки введения в России новых налогов В Минфине отметили, что перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс не ранее 2021 года даст налогоплательщикам и налоговым органам достаточно времени для адаптации к новым правилам.

Армия и оружие В сети появилось видео первого полета Ил-112В В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.

Происшествия Деятельностью мэра Евпатории заинтересовалась ФСБ Против мэра Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Происшествия Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.

Общество Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обуви 3 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщила, что интерпретация данных исследования о потребностях россиян должна включать в себя сравнение результатов предыдущих лет.

Здоровье Смертность в России с 2005 года снизилась на 23% Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Политика Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского Известный российский актер, режиссер, продюсер Иван Охлобыстин в экстремальной ситуации готов спасти Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине.

Авто Lada Vesta установила абсолютный рекорд продаж Март этого года оказался для АвтоВАЗа и Lada удачным: было продано на 10,1% автомобилей больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экономика Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.

Армия и оружие Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.

Кино Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.

Политика ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.

Экономика Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.