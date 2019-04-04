Футбол
«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистамиЧемпионат 03:15
«Манчестер Юнайтед» планирует произвести серьёзные изменения в составе в летнее трансферное окно, сообщает BBC. По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Политика
Парламент Абхазии назначил выборы президента страны на 21 июля
Народное собрание (парламент) Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Аякс» разгромил «Эммен» и поднялся на первое место
"Аякс" с разгромным счетом обыграл "Эммен" в матче 28-го тура чемпионата Голландии (5:2). Клуб из Амстердама набрал 68 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте
Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.
Обновлено в 02:32
Политика
В МИД России прокомментировали заявления США о закупке С-400 Турцией
Москва не видит ничего удивительного в заявлениях США по решению Турции купить российские комплексы С-400, в политике Вашингтона присутствует "явно выраженный" экономический интерес, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 04:54
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год
На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса
Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Политика
Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве
Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг.
Обновлено в 00:30
Экономика
Названы сроки введения в России новых налогов
В Минфине отметили, что перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс не ранее 2021 года даст налогоплательщикам и налоговым органам достаточно времени для адаптации к новым правилам.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Деятельностью мэра Евпатории заинтересовалась ФСБ
Против мэра Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Общество
Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обуви
3 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщила, что интерпретация данных исследования о потребностях россиян должна включать в себя сравнение результатов предыдущих лет.
Обновлено в 01:07
Здоровье
Смертность в России с 2005 года снизилась на 23%
Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского
Известный российский актер, режиссер, продюсер Иван Охлобыстин в экстремальной ситуации готов спасти Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:43
Авто
Lada Vesta установила абсолютный рекорд продаж
Март этого года оказался для АвтоВАЗа и Lada удачным: было продано на 10,1% автомобилей больше, чем в том же месяце прошлого года.
Обновлено в 03:01
Экономика
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Кино
Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.
Обновлено в 03:20
Политика
ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности
Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 04:57
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.
Обновлено в 05:00
Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн
Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03