Футбол
Шесть игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»Sport.ru 04:29
"МЮ" намеревается провести серьёзную чистку состава. Сразу 6 игроков "красных дьяволов" могут летом покинуть клуб. Во время матча "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" был побит рекорд в истории АПЛ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Здоровье
Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков
Главный московский внештатный гинеколог детского и подросткового возраста Елена Сибирская сообщила, что у девочек-подростков стали чаще выявлять доброкачественные опухоли молочной железы, поэтому УЗИ молочных желез должно быть введено в обязательном, а не рекомендательном порядке в программу диспансеризации.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Экономика
Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок
Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.
Обновлено в 05:19
Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах
По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Путин и Нетаньяху поблагодарили поисковиков
В ответ Нетаньяху рассказал, что два года назад он обратился к Путину с просьбой помочь в поисках останков израильских солдат.
Обновлено в 06:16
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
70-летие НАТО - на пенсию не пора?
Не скрывалось, что основным потенциальным противником НАТО был Советский Союз, а с 1955 года социалистический блок Варшавского договора.
Обновлено вчера в 13:41
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьёт мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что первым пожмет руку Александру Овечкину, если тот побьёт его рекорд.
Обновлено в 05:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала фигуру в купальнике через месяц после родов
Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.
Обновлено в 03:00
Футбол
Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»
Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь.
Обновлено в 02:05
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Политика
ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Единоборства
Александр Волков снят с турнира UFC в Петербурге
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Авто
На российском рынке зафиксирован рекорд продаж Lada Vesta
В марте 2019 года на российском рынке реализовано 12850 автомобилей Lada Vesta, что является абсолютным рекордом продаж с момента создания модели.
Обновлено в 04:04
Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде
Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31