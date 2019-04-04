Футбол

Шесть игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»Sport.ru 04:29

"МЮ" намеревается провести серьёзную чистку состава. Сразу 6 игроков "красных дьяволов" могут летом покинуть клуб. Во время матча "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" был побит рекорд в истории АПЛ.
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«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть шесть футболистов

Sport24.ru02:32

СМИ: Летом «Манчестер Юнайтед» покинут шесть футболистов

Советский спорт03:18

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами

Чемпионат03:15

СМИ: Шесть игроков покинут «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Матч ТВ03:41

СМИ: летом «МЮ» расстанется с шестью футболистами

Спорт-Экспресс01:40

Сразу шесть игроков могут покинуть «МЮ» летом

Sports.ru03:18

Sky Sports: Эррера, Мата, Санчес и еще три игрока могут уйти из «МЮ» летом

Бомбардир.рувчера в 17:58
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Здоровье

Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков

Главный московский внештатный гинеколог детского и подросткового возраста Елена Сибирская сообщила, что у девочек-подростков стали чаще выявлять доброкачественные опухоли молочной железы, поэтому УЗИ молочных желез должно быть введено в обязательном, а не рекомендательном порядке в программу диспансеризации.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Экономика

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Обновлено в 04:57
Общество

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Происшествия

На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум

Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных

Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Общество

Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах

По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Путин и Нетаньяху поблагодарили поисковиков

В ответ Нетаньяху рассказал, что два года назад он обратился к Путину с просьбой помочь в поисках останков израильских солдат.
Обновлено в 06:16
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

70-летие НАТО - на пенсию не пора?

Не скрывалось, что основным потенциальным противником НАТО был Советский Союз, а с 1955 года социалистический блок Варшавского договора.
Обновлено вчера в 13:41
Хоккей

Гретцки: «Если Овечкин побьёт мой рекорд, я первым пожму ему руку»

Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что первым пожмет руку Александру Овечкину, если тот побьёт его рекорд.
Обновлено в 05:55
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала фигуру в купальнике через месяц после родов

Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.
Обновлено в 03:00
Футбол

Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»

Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь.
Обновлено в 02:05
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Гаджеты

Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным

Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Политика

ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты

Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Экономика

Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов

Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Единоборства

Александр Волков снят с турнира UFC в Петербурге

Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Авто

На российском рынке зафиксирован рекорд продаж Lada Vesta

В марте 2019 года на российском рынке реализовано 12850 автомобилей Lada Vesta, что является абсолютным рекордом продаж с момента создания модели.
Обновлено в 04:04
Общество

Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде

Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
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Испанский футболист баскского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Испании. Начал карьеру в клубе «Реал Сарагоса».
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Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
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