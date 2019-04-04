Шесть игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»Sport.ru 04:29

"МЮ" намеревается провести серьёзную чистку состава. Сразу 6 игроков "красных дьяволов" могут летом покинуть клуб. Во время матча "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" был побит рекорд в истории АПЛ.

Шесть игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

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