Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионовСпорт день за днем 14:47

В официальном «твиттере» Лиги чемпионов опубликована символическая сборная турнира сезона 2018/19. В нее вошли шесть игроков "Ливерпуля", одержавшего в финале победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0. "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов (Кубок чемпионов) в шестой раз.
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УЕФА показал команду сезона в Лиге чемпионов

Нева Спорт11:30

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

RT на русском11:17

УЕФА назвал сборную ЛЧ-2018/19. В ней 6 игроков «Ливерпуля», 5 — «Аякса», 3 — «Тоттенхэма»

Sport24.ru10:54

Ван Дейк, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2018/19

ТАСС11:12

УЕФА представил команду сезона в Лиге чемпионов

Чемпионат10:59

Шесть игроков «Ливерпуля» - в символической сборной Лиги чемпионов-2018/19

Спорт-Экспресс11:14

Ван дейк, Мане, Месси, Роналду, де Лигт и Моура – в сборной Лиги чемпионов-2018/19

Sports.ru10:59
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Общество

Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Политика

Вакарчук назвал способ завершения войны на Украине

Лидер партии «Голос» и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстро завершить конфликт на Украине.
Обновлено в 15:53
Политика

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Игры

Илон Маск заявил, что владельцы Tesla скоро смогут сыграть в Cuphead

Глава автомобилестроительного концерна Tesla Илон Маск заявил, что владельцы его электрокаров в скором времени смогут поиграть в Cuphead — игровой хит 2017 года, получивший известность за свою повсеместную сложность.
Обновлено в 11:32
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.
Обновлено в 16:12
Политика

КНР расследует возможное нарушение FedEx интересов китайских клиентов

Китай собирается провести расследование в отношении американской почтовой компании FedEx, которую подозревают в нарушении прав и интересов китайских потребителей.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 19 человек

В результате серии мощных взрывов в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек, сообщили в правительстве Нижегородской области.
Обновлено вчера в 06:52
Футбол

Пять россиян стали победителями гандбольной Лиги чемпионов

Македонский "Вардар" в финальном матче Лиги чемпионов обыграл венгерский "Веспрем" со счетом 27:24 и во второй раз за три года стал обладателем главного еврокубка.
Обновлено в 13:51
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Против Неймара начали расследование из-за публикации интимных фото

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование из-за публикации нападающим сборной Бразилии Неймаром интимных фото женщины, обвинившей его в изнасиловании.
Обновлено в 15:43
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Здоровье

Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре

Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено в 12:36
Спорт

Волейболисты сборной России обыграли сербов в матче Лиги наций

Волейболисты сборной России обыграли команду Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.
Обновлено в 15:51
Футбол

«Зенит» снова попытается купить Акунью

"Зенит" вернётся к переговорам. Отмечается, что требования "Спортинга" по Акунье не изменились - 20 миллионов евро.
Обновлено в 15:39
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в Российской премьер-лиге

"Крылья Советов" по сумме двух матчей победили со счетом 3:2 и остались в РПЛ. Ранее прописку в высшем дивизионе сохранила "Уфа".
Обновлено в 11:57
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено 31 мая в 04:21
Единоборства

Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы

Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено в 00:42
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Политика

Трамп пригрозил Мексике выводом американских компаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединённые Штаты.
Обновлено в 16:13
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