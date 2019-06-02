Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионовСпорт день за днем 14:47

В официальном «твиттере» Лиги чемпионов опубликована символическая сборная турнира сезона 2018/19. В нее вошли шесть игроков "Ливерпуля", одержавшего в финале победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0. "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов (Кубок чемпионов) в шестой раз.

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Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

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