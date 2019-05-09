Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 08:50

Аякс — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Маттейс Де Лигт
5′
16′
Мусса Сиссоко
Хаким Зиеш
35′
46′
Виктор Ваньяма
Фернандо Льоренте
Каспер Дольберг
50′
55′
Лукас Моура
59′
Лукас Моура
Лассе Шёне
Йоэл Велтман
60′
Каспер Дольберг
Дэйли Синкгравен
67′
76′
Дэнни Роуз
Хаким Зиеш
77′
81′
Киран Триппьер
Эрик Ламела
82′
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
Донни ван де Бек
Лисандро Магальян
90′
Андре Онана
90′+5′
90′+6′
Лукас Моура
Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
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