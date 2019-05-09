Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 08:50

Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".

Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.

Футбол Экс-игрок «Анжи»: Иногда депутаты могут вызвать желание дать им стулом Бывший футболист «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов раскритиковал следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Гаджеты В 2021 году Intel перейдет на 7-нм техпроцесс Напомним, с начала года дилеры отметили дефицит процессоров Intel, который обусловил переход на 14-нм технологии.

Армия и оружие На Красной площади прошел парад Победы В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия В Волынской области произошло нападение на журналистов Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Происшествия В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.

Шоу-бизнес Наталья Водянова поделилась романтическим снимком с возлюбленным На своей странице в соцсети Instagram Водянова поделилась романтическим снимком со своим возлюбленным, на котором они с мужем позируют на фоне одной из ньюйоркских улиц.

Происшествия Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.

Политика Украинская полиция составила 13 протоколов из-за георгиевских ленточек Украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и завела пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Происшествия В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.

Авто Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3 Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.

Политика В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом» Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.

Политика Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.

Политика Встреча Путина и Трампа на G20 не планируется Кремль не ведет подготовку встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита G20 в Японии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.