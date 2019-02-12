Во Франции на очередной протестной акции задержали 13 «желтых жилетов»МИР 24 08:57

Во Франции в очередной раз прошли протестные акции движения «желтых жилетов». В городе Клермон-Ферран, находящемся в центре страны, сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек, семь из которых поместили под стражу, передает ТАСС.

Во Франции на очередной протестной акции задержали 13 «желтых жилетов»

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