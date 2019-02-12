Происшествия

Во Франции на очередной протестной акции задержали 13 «желтых жилетов»МИР 24 08:57

Во Франции в очередной раз прошли протестные акции движения «желтых жилетов». В городе Клермон-Ферран, находящемся в центре страны, сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек, семь из которых поместили под стражу, передает ТАСС.
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Ъ-Огонек21 февраля в 07:56

Как во Франции прошла 15-я акция «жёлтых жилетов»

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Как сообщила журналистам супруга режиссера, состояние Данелии тяжелое, он находится в реанимации.
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Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
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Сундбю: Большунов проделал мужскую работу в скиатлоне

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал слова Александра Большунова, который раскритиковал норвежцев после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
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Референдум по вопросу переноса базы ВВС США Футэмма начался в воскресенье в самой южной японской префектуре Окинава.
Обновлено в 17:11
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Компания «Газпром трансгаз Сургут» — дочернее предприятие «Газпрома» — планирует закупить элитные канцтовары почти на полмиллиона рублей, сообщает Ura.ru.
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В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича.
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Правила посадки в самолет изменились в России

Новые правила посадки в самолет вступили в силу России. Соответствующий приказ был издан министерством транспорта РФ.
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В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

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Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
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В интернете появилось видео с места подрыва микроавтобуса на пропускном пункте «Еленовка» в нейтральной зоне в Донбассе.
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